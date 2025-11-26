Σοκ και οργή στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει βίντεο από την Αλαμπάμα, στο οποίο φαίνεται μια 44χρονη μητέρα να χτυπάει άγρια με ζώνη το 12χρονο παιδί της, επειδή δεν εκτέλεσε τις δουλειές που του είχε αναθέσει.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο βίντεο καταγράφεται η γυναίκα να χτυπά το παιδί πάνω από 20 φορές, να το αρπάζει από τα μαλλιά και να το ρίχνει στο πάτωμα. Η 44χρονη, η οποία στο παρελθόν είχε βραβευτεί ως «δασκάλα της χρονιάς», φαίνεται να επιδεικνύει ακραία βία.

Το υλικό δημοσιοποίησε ο 24χρονος γιος της, ο οποίος δήλωσε ότι έλαβε το βίντεο από έναν από τους δύο μικρότερους αδελφούς του. Όπως κατήγγειλε, και ο ίδιος είχε υποστεί παρόμοια κακομεταχείριση όταν ήταν παιδί.

Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου. Παράλληλα, το σχολείο στο οποίο εργαζόταν ανακοίνωσε την άμεση απόλυσή της.