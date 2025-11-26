Ο διεθνής αμυντικός τόνισε ότι ο Δικέφαλος έχει πλέον χτίσει σταθερές, εμπειρία και νοοτροπία νικητή, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο υποτίμησης απέναντι σε κανέναν αντίπαλο.

Αρχικά, ο νεαρός στόπερ στάθηκε στη συνολική πρόοδο της ομάδας σε σύγκριση με την περσινή σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι η συνέπεια στη δουλειά και η σταθερότητα στο ρόστερ έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο: «Και στις δύο διοργανώσεις η πορεία μας είναι καλύτερη. Δεν έχουν αλλάξει πολλοί παίκτες, ούτε ο προπονητής. Η δουλειά που έχει γίνει από πέρσι είναι πολύ μεγάλη. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι – κάθε σεζόν είναι διαφορετική. Το σημαντικό είναι ότι γνωριζόμαστε καλά και η νοοτροπία μας παραμένει ίδια και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια».

Μιλώντας για την Μπραν, ο Μιχαηλίδης αναγνώρισε ότι μπορεί να μην είναι ένα “μεγάλο όνομα”, όμως αποτελεί έναν αντίπαλο που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση: «Είναι ομάδα που πιέζει και παίζει επιθετικά. Αν είμαστε σοβαροί και 100% συγκεντρωμένοι, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δουλέψει πολύ στην ανάλυση του αντιπάλου και ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε».

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην πάει στην Τούμπα και στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο αμυντικός του Δικεφάλου τόνισε πως το γήπεδο θα παίξει τον δικό του ρόλο: «Η Τούμπα είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοια ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Και εμείς και ο κόσμος θα πιέσουμε την Μπραν, αλλά ξέρουμε πως έχουν παίκτες με εμπειρία. Σε τέτοια ματς όμως η έδρα μας δίνει δύναμη».

Ο Μιχαηλίδης ρωτήθηκε και για την επίδοση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έφτασε τις 200 νίκες στον ΠΑΟΚ. Ο στόπερ δεν έκρυψε τον σεβασμό και την εκτίμησή του στον Ρουμάνο προπονητή: «Οι αριθμοί λένε τα πάντα. Έχει δώσει πολλά – τρόπαια, παραστάσεις, νίκες και καθημερινή δουλειά που δεν φαίνεται πάντα. Είναι επιτυχημένος και δεν χρειάζεται ανάλυση. Η χρονιά είναι ιστορική στα 100 χρόνια του συλλόγου και για εμάς είναι τεράστιο κίνητρο να κυνηγήσουμε όλους τους τίτλους».

Σχετικά με τα σενάρια πρόκρισης και τη σημασία των βαθμών, ο Μιχαηλίδης κράτησε χαμηλούς τόνους: «Δεν κοιτάζουμε βαθμούς ή προκρίσεις. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και υπάρχει δρόμος ακόμη. Η διοργάνωση είναι από μόνη της κίνητρο και οι αντίπαλοι είναι όλοι δύσκολοι».

Στο θέμα της υποτίμησης, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρος: «Έχουμε εμπειρία από τέτοιες παγίδες. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Ξέρουμε τι σημαίνει να παίζεις με ομάδες λιγότερο έμπειρες. Εμείς θα είμαστε σοβαροί».

Για τον εαυτό του, τη σταθερή παρουσία του και τα πολλά ευρωπαϊκά λεπτά συμμετοχής, σχολίασε: «Η εμπιστοσύνη του προπονητή είναι μεγάλη και τον ευχαριστώ. Δεν έχω πετύχει κάτι ακόμη. Πρέπει να δουλέψω ακόμη περισσότερο, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχα. Θέλω να βελτιωθώ και να βοηθήσω την ομάδα».

Τέλος, για τις κακές καιρικές συνθήκες που αναμένονται, υποβάθμισε το θέμα: «Όλοι έχουμε παίξει σε όλα τα γήπεδα και όλες τις συνθήκες. Έχουμε εμπειρία και ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν θα είναι πλεονέκτημα για κανέναν».