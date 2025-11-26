Για «ιστορικό ψέμα» κάνει λόγο η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η κα. Αχτσιόγλου:

Την ώρα που η κ. Κεραμέως έδινε συνέντευξη Τύπου γινόταν γνωστό ότι ένας εργαζόμενος της ΣΤΑ.ΣΥ. έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα αυξάνονται και η κυβέρνηση, που πριν λίγες εβδομάδες ψήφισε τη 13ωρη εργασία, έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτό.

Μόνο ως ιστορικό ψέμα μπορεί να χαρακτηριστούν οι σημερινές ανακοινώσεις της κ. Κεραμέως.

Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το Υπουργείο Εργασίας. Δεν επανέρχονται ούτε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ούτε η μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία, τις οποίες η ΝΔ κατάργησε εκ νέου μόλις έγινε κυβέρνηση.

Το καθεστώς κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας διατηρείται:

– Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παραμένουν σε καθεστώς κατάργησης, εφόσον οι εργοδότες μπορούν να αρνούνται να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία για να τους υποχρεώσουν να διαπραγματευτούν μια σύμβαση.

– Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παραμένουν σε καθεστώς κατάργησης, εφόσον ισχύουν μία σειρά εξαιρέσεων για επιχειρήσεις που δεν θέλουν να εφαρμόσουν μία κλαδική σύμβαση και μπορούν να εφαρμόσουν μία επιχειρησιακή σύμβαση με χειρότερους όρους, η οποία θα υπερισχύει της κλαδικής.

– Ο ορισμός του κατώτατου μισθού δεν επανέρχεται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Τα αποτελέσματα των επιλογών της ΝΔ είναι γνωστά, πάνω από το 75% των εργαζομένων δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι μισθοί μένουν καθηλωμένοι σε επίπεδα που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές ανάγκες, με την ακρίβεια και τα ενοίκια να καλπάζουν. Η Ελλάδα βρίσκεται και επισήμως στην τελευταία θέση της ΕΕ στον πραγματικό μέσο μισθό. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους επί ΝΔ.

Όπως η κ. Κεραμέως έβλεπε εργαζόμενους να ζητούν το 13ωρο, έτσι τώρα βλέπει να γεμίζει την Ελλάδα με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι προκλητικές δηλώσεις της έχουν κουράσει και τους πλέον ανθεκτικούς.