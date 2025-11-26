Η λάμψη της μόδας και ο παλμός της μουσικής συναντιούνται για ακόμη μια χρονιά στο απόλυτο τηλεοπτικό show. Το Madwalk 2025 by Three Cents, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project στην Ελλάδα, επιστρέφει με μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικότητα, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents, του μοναδικού θεσμού στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και πρωτότυπα performances από αγαπημένους καλλιτέχνες. Την εκδήλωση παρουσιάζει, και φέτος, η Βίκυ Καγιά.

Στο closing act, η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, ταξιδεύει στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση, προσφέροντας μια μοναδική εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Melisa Minca, Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ, Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, Dimitris Petrou by Three Cents, Sotiris Georgiou by Colgate, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, New Designers Lab και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, About You, adidas, Bodytalk, Greatness Athens, Pink Woman.

Opening act, ο Σάκης Ρουβάς και στη σκηνή θα βρεθούν οι: Anastasia & Antonis Dimitriadis (AD1), Evangelia, Josephine, Inco, Lila, Lil Koni, Frankie Lluc (Yucatan) & Katerine Duska, Gaia Mercuri, Papazo & Akylas, Tamta, Tso, Yama & Billie Kark, Zaf, Ήβη Αδάμου, Ρία Ελληνίδου, Τάνια Μπρεάζου, Θοδωρής Φέρρης.

Special Guest τoυ fashion & music project είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, για το MadWalk of Fame, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Η βραδιά κλείνει με ένα εκρηκτικό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του οι Playmen.

To MadWalk 2025 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

MADWALK 2025 BY THREE CENTS

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ