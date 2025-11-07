Το MadWalk 2025 επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας για ακόμη μία χρονιά τη μόδα και τη μουσική σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Το μεγαλύτερο fashion & music project της Ελλάδας γιορτάζει τη 15η του χρονιά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου.

Η Βίκυ Καγιά θα είναι η οικοδέσποινα της βραδιάς, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό show με catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και γνωστά fashion brands. Το κοινό θα απολαύσει και ξεχωριστές μουσικές performances από αγαπημένους καλλιτέχνες, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Φέτος, το MadWalk 2025 by Three Cents συνεργάζεται με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στηρίζοντας το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνέργεια που ενώνει τη λάμψη της μόδας και τη δύναμη της μουσικής με την ελπίδα για ζωή.

Το event υπόσχεται να είναι πιο τολμηρό, ανατρεπτικό και δημιουργικό από ποτέ, φέρνοντας στο ίδιο stage την έμπνευση, το στυλ και τη φιλανθρωπία.

Πληροφορίες του event

Πότε: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πού: Tae Kwon Do, Παλαιό Φάληρο

Host: Βίκυ Καγιά

Τηλεοπτική μετάδοση: Αποκλειστικά στο MEGA