Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στα σύνορα της Κακαβιάς, διεθνώς καταζητούμενος Αλβανός, σε επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.
Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 54χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ιταλικές αρχές. Το ένταλμα αφορούσε σοβαρές κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.
