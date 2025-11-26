Ουρές έχουν σχηματιστεί σε πολλές στάσεις λεωφορείων στο Λεκανοπέδιο, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας σε μετρό και τραμ, για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον Πειραιά. Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι σημειωτόν δοκιμάζοντας τις αντοχές όσων πρέπει αυτή την ώρα να μετακινηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα υπάρχουν το κέντρο της Αθήνας σε Αρδηττού, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Τσαλδάρη και Αγίου Κωνσταντίνου.

Ακόμα μεγάλο είναι το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Σε ό,τι αφορά την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί πάνε σημειωτόν από τον κόμβο Αμαρουσίου έως τους Αμπελόκηπους. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στη Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή έως τους Αμπελόκηπους.

Τέλος, εξαιρετικά αργοί ρυθμοί και στη Λ. Συγγρού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης.

« Σε λίγο οι άνθρωποι θα πηγαίνουμε με τα πόδια για να είναι πιο σίγουροι»

Αρκετοί επιβάτες έβλεπαν έκπληκτοι τις κατεβασμένες μπάρες στο μετρό και δυσανασχετούσαν, όμως όταν ενημερώνονταν για το συμβάν, οι περισσότεροι, έδειχναν κατανόηση για τους λόγους της κινητοποίησης, μεταδίδει το Orange Press.

«Θέλω πάρα πολλή προσοχή, ώστε τα άτομα που εργάζονται να είναι ασφαλή. Πρέπει όλα τα ελέγχουν. Θλιβερό να χαθεί ένας άνθρωπος πάνω στη δουλειά του. Στο μεροκάματό του; Θέλει πολλή προσοχή. Έτσι έγινε και χάθηκαν και 57 παιδιά. Σε λίγο οι άνθρωποι θα πηγαίνουμε με τα πόδια για να είναι πιο σίγουροι» λέει μια επιβάτιδα που περίμενε στη στάση του λεωφορείου.