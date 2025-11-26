Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών στην περιοχή Άγιος Ρωμανός, μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονταν έως αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει ύφεση και δεν υπάρχει κίνδυνος για παρακείμενα κτίσματα ή κατοικίες της περιοχής.