Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 της προθεσμίας υποβολής των ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω των πρόσφατων αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εφαρμογής ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ. Στόχος είναι να δοθεί στους εργοδότες ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων και όχι την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.