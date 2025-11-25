Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο δυτικό Λονδίνο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη στο Bridge Road.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

BREAKING: About 100 firefighters are tackling a fire which has broken out at a warehouse in Southall, west London, UK. pic.twitter.com/zgT5SR6FHn — World Source News (@Worldsource24) November 25, 2025

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα διώροφο κτίριο που περιλαμβάνει αποθήκη και χώρο λιανικής πώλησης, με περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το περιστατικό».

Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της πιθανής ύπαρξης πυροτεχνημάτων και φιαλών υγραερίου εντός του φλεγόμενου κτιρίου. «Λόγω του κινδύνου άμεσων εκρήξεων, δόθηκε εντολή σε όλους τους πυροσβέστες να αποσυρθούν από την ‘πρώτη γραμμή’ και να επιχειρούν πλέον από μεγαλύτερη, ασφαλή απόσταση», αναφέρει η Πυροσβεστική.

BREAKING: London Fire Brigade says 25 fire engines and 150 firefighters are responding to a blaze at a warehouse in Southall, West London.https://t.co/m0zM0N5kcf 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/V17TnyOQzH — Sky News (@SkyNews) November 25, 2025

Ο πυκνός καπνός παραμένει ορατός σε μεγάλο μέρος του δυτικού Λονδίνου και οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους κατοίκους να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους.