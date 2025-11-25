Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας ανταλλαγής που ακολουθεί την πρόσφατη εκεχειρία.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου παραδόθηκε στη μέριμνά του και μεταφέρεται για να παραδοθεί σε (Ισραηλινούς) στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας”, αναφέρει σύντομη ανακοίνωση του στρατού.

Η παράδοση πραγματοποιείται βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα. Η Χαμάς οφείλει, σύμφωνα με τη συμφωνία, να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δύο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.