Φρίκη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο ομαδικός βιασμός 18χρονης μπροστά στον σύντροφό της στα περίχωρα της Ρώμης.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Οκτωβρίου και τρεις εκ των δραστών συνελήφθησαν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (25/11), σύμφωνα με τη DailyMail.

Το ζευγάρι ήταν γυμνό πριν από το περιστατικό, είχε παρκάρει σε μια ήσυχη γωνιά του Tor Tre Teste, ενός πάρκου στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, λίγα λεπτά πριν περικυκλωθεί από την ομάδα που επιτέθηκε στο όχημά τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι έσπασαν το παράθυρο και πρώτα έβγαλαν τον 24χρονο άνδρα από το αυτοκίνητο, πριν αναγκάσουν τη γυναίκα να βγει, καθώς προσπαθούσε να καλύψει τον εαυτό της με ένα ρούχο.

Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι τον συγκράτησαν δύο από τους επιτιθέμενους, ενώ η αρραβωνιαστικιά του σύρθηκε σε μικρή απόσταση.

Καθώς τη βιάζαν, ο άνδρας φώναξε για βοήθεια, τους ικέτευσε να σταματήσουν και μάλιστα τους απείλησε με εκδίκηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Μετά την επίθεση, και οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή. Το ζευγάρι – και οι δύο Ιταλοί – επικοινώνησε με την αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν τρομοκρατημένοι και μπερδεμένοι. Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν επίσης ότι ήταν πιθανό να εμπλέκονταν έως και πέντε δράστες.

Από τότε, οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τρεις Μαροκινούς άνδρες με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας.

Δύο από αυτούς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Μονάδας Flying Squad της Ρώμης και συνελήφθησαν λίγες μόνο ημέρες μετά την επίθεση της 25ης Οκτωβρίου, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Βερόνα πριν από λίγες ημέρες.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι συλλήψεις κρατήθηκαν μυστικές, ενώ συνέχιζαν να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία.