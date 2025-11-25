Ο Στιβ Γουίτκοφ και Γιούρι Ουσάκοφ είχαν τηλεφωνική συνομιλία στις 14 Οκτωβρίου, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, αποκαλύπτει πώς διαμορφώθηκε η αρχιτεκτονική του σχεδίου ειρήνης των 28 σημείων για την Ουκρανία.

Η συνομιλία, διάρκειας λίγο πάνω από πέντε λεπτά, δημοσιεύθηκε από το Bloomberg και φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε το σχέδιο. Από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι η ιδέα ενός εκτενούς «πλαισίου ειρήνης» δεν αποτέλεσε αμερικανική πρωτοβουλία, αλλά προϊόν απευθείας συνεννόησης μεταξύ Γουίτκοφ και Κρεμλίνου.

Ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβούλεψε τον Ουσάκοφ να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία της Γάζας ως «μοντέλο» για την Ουκρανία και να ζητήσει από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να θέσει το ζήτημα προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, πρότεινε να υπάρξει τηλεφωνική επαφή Τραμπ–Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Στη συνομιλία, ο Γουίτκοφ φέρεται να δηλώνει: «Έχουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα και σκέφτομαι να κάνουμε το ίδιο με εσάς». Ο Ουσάκοφ ρώτησε αν θα ήταν «χρήσιμο» να καλέσει ο Πούτιν τον Τραμπ, με τον Αμερικανό απεσταλμένο να απαντά καταφατικά και να προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος να συγχαρεί τον Τραμπ για τη συμφωνία στη Γάζα, παρουσιάζοντάς τον ως «άνθρωπο της ειρήνης».

Οι επαφές και το σχέδιο των 28 σημείων

Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος την περιέγραψε ως «πολύ παραγωγική» και ανακοίνωσε πρόθεση για συνάντηση στη Βουδαπέστη, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Ακολούθησαν επαφές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Μαϊάμι με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων. Στις 29 Οκτωβρίου, ο Ντμίτριεφ συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ουσάκοφ για τη στρατηγική προώθησης των ρωσικών απαιτήσεων. Ο Ουσάκοφ ζητούσε «το μέγιστο», εκφράζοντας ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιλέξουν μόνο ορισμένα σημεία της πρότασης.

Ο Ντμίτριεφ, ωστόσο, εκτιμούσε πως ακόμη κι αν η Ουάσιγκτον δεν αποδεχθεί πλήρως τις ρωσικές θέσεις, θα προχωρούσε σε κάτι «πολύ κοντινό». Το αποτέλεσμα αυτών των επαφών ήταν η διαμόρφωση του σχεδίου των 28 σημείων, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου και το οποίο η διοίκηση Τραμπ πίεσε το Κίεβο να αποδεχθεί ως βάση συμφωνίας.

Αντιδράσεις και πίεση προς το Κίεβο

Ο Πούτιν δήλωσε στις 21 Νοεμβρίου ότι το σχέδιο «μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για οριστική διευθέτηση», επισημαίνοντας όμως πως δεν έχει ακόμη συζητηθεί σε βάθος με τη Μόσχα. Παράλληλα, κατηγόρησε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ότι «ζουν σε αυταπάτες» περί στρατηγικής ήττας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η πίεση προς την Ουκρανία εντάθηκε, με Αμερικανούς αξιωματούχους να απειλούν με διακοπή κρίσιμης υποστήριξης πληροφοριών εάν ο Ζελένσκι απέρριπτε το σχέδιο. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο οδήγησαν σε επιβράδυνση των διαδικασιών και σε ορισμένες τροποποιήσεις υπέρ του Κιέβου.

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου

Οι κύριες προβλέψεις του σχεδίου, όπως προκύπτουν από τις επαφές Γουίτκοφ με το Κρεμλίνο, θεωρούνται ευνοϊκές για τη Μόσχα: Απόσυρση ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς που δεν έχουν καταληφθεί στρατιωτικά, δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης «ουδέτερης ζώνης» με διεθνή αναγνώριση ρωσικής κυριαρχίας, καθώς και ντε φάκτο αναγνώριση της προσάρτησης της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Προβλέπεται επίσης πάγωμα των γραμμών επαφής, περιλαμβανομένων των περιφερειών Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η διαρροή της μυστικής τηλεφωνικής συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη, παρασκηνιακά, τη χάραξη ενός αμερικανο-ρωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.

(το τηλέφωνο χτυπά)

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

ΣΓ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

ΓΟ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

ΣΓ: Ευχαριστώ.

ΓΟ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

ΣΓ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.

ΣΓ: Ναι.

ΓΟ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

ΣΓ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

ΣΓ: Τι;

ΓΟ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.

ΣΓ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

ΓΟ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

ΣΓ: Ναι, το πιστεύω.

ΓΟ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

ΣΓ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

ΓΟ: Ναι, παρακαλώ.

ΣΓ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε – το υποστηρίξατε – ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία.

Γιατί – άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.

ΣΓ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.

ΣΓ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…

ΓΟ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;

ΣΓ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις – ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.

ΓΟ: Ναι, ναι.

ΣΓ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

ΓΟ: Καταλαβαίνω…

ΣΓ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

ΓΟ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.

ΣΓ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

ΓΟ: Το ξέρω. (γελάει)

ΣΓ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

ΓΟ: Πριν, πριν -ναι;

ΣΓ: Σωστά.

ΓΟ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;

ΣΓ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

ΓΟ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

ΣΓ: Αντίο.

ΓΟ: Αντίο.