Ο Όσκαρ Γκαρθία, που πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού το 2018, σχολίασε στην As την επικείμενη αναμέτρηση της πρώην ομάδας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναλάβει τους Πειραιώτες τον Ιανουάριο του 2018, καθοδηγώντας τους σε 13 αγώνες, με απολογισμό έξι νικών, πέντε ισοπαλιών και δύο ηττών. Τότε, είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί με κοινή συμφωνία, προκειμένου ο σύλλογος να σχεδιάσει πιο ήρεμα την επόμενη σεζόν.

Μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ο Γκαρθία εργάστηκε σε Θέλτα, Ρεμς, Λέουβεν και Τσίβας. Στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής αναμέτρησης της 26ης Νοεμβρίου, ο έμπειρος προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει τη μάχη των «ερυθρόλευκων» με τους «μερένχες», τονίζοντας ότι ένα θετικό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες θα είναι ισάξιο ενός μεγάλου τροπαίου.

Μιλώντας στην As, τόνισε ότι η πιο έντονη ανάμνησή του από τον Ολυμπιακό είναι «η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης», χαρακτηρίζοντάς την μοναδική και απολύτως καθοριστική για την εικόνα της ομάδας. «Ο κόσμος δημιουργεί απίστευτη πίεση», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο σύλλογος ξεχωρίζει γιατί «μετράει μόνο η νίκη».

Η αναφορά του στον Ολυμπιακό και το στυλ του Μεντιλίμπαρ

Όπως ανέφερε, η πίεση στον Ολυμπιακό είναι μεγάλη, κυρίως επειδή ο σύλλογος έχει παράδοση να δουλεύει με πολλούς ξένους παίκτες και οι φίλαθλοι ζουν το κάθε παιχνίδι. «Όταν κερδίζεις, όλα είναι υπέροχα· όταν χάνεις, όχι», ανέφερε ενώ για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είπε: «Είναι ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας – και το εννοώ». Μάλιστα υπογράμμισε πως μια πιθανή νίκη επί της Ρεάλ στο Champions League «θα είναι σχεδόν σαν τίτλος».

Αναφερόμενος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκτίμησε ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να παίξει παθητικά: «Δεν μπορώ να φανταστώ ομάδα του να κλείνεται πίσω. Θα πιέσει, θα επιτεθεί. Είναι το στυλ του». Για τη Ρεάλ και τον Τσάβι, τόνισε πως τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά: «Πριν από δύο εβδομάδες όλοι τον αποθέωναν. Τώρα τον αμφισβητούν. Στις μεγάλες ομάδες έτσι είναι». Συμπλήρωσε πως «ούτε πριν ήταν υπερομάδα ούτε τώρα είναι καταστροφή — η λύση είναι η ισορροπία».