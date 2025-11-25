Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από όλη την Ευρώπη, με πολλούς συλλόγους να στέλνουν εκπροσώπους τους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν τρεις ιταλικές ομάδες: η Μίλαν, η Ρόμα και η Πάρμα.

Οι «ροσονέρι» θα παρακολουθήσουν με προσοχή τον Χρήστο Μουζακίτη, τον οποίο είχαν ήδη υπό παρακολούθηση στα παιχνίδια της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού στο UEFA Youth League με αντίπαλο τη Λέτσε τον Οκτώβριο του 2023.

Στο μικροσκόπιο των Ιταλών βρίσκονται επίσης οι Λορέντσο Πιρόλα, Σαντιάγο Έσε και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης. Οι παρατηρητές των συλλόγων θα καταγράψουν τις εμφανίσεις τους, κρατώντας σημειώσεις για πιθανές μελλοντικές μεταγραφικές κινήσεις, με το ερυθρόλευκο γήπεδο να γίνεται για λίγο το επίκεντρο σκαουτινγκ για την Ιταλία.