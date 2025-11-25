Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του, «Ιθάκη», που του χάρισε συνοδευόμενο από αφιέρωση.
Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε το βιβλίο στον υπουργό Υγείας με ιδιόχειρη αφιέρωση, την οποία ο κ. Γεωργιάδης δεν άφησε αναπάντητη.
Μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη», αναφερόμενος στην αφιέρωση του τέως πρωθυπουργού: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω… Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».
Με τον τρόπο αυτό, ο υπουργός Υγείας απέδωσε χιουμοριστικά και αιχμηρά την απάντησή του, ανταποδίδοντας την «δώρο-πρόκληση» του Αλέξη Τσίπρα.
Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025
