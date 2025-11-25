Ο ιδιαίτερος κόσμος της Aardman Animations, όπου φιλοξενούνται αγαπημένοι χαρακτήρες όπως οι Wallace & Gromit (Γουάλας και Γκρόμιτ), Morph (Μορφ) και Shaun the Sheep (Σον το Πρόβατο), πρόκειται να εξερευνηθεί σε νέα έκθεση, που θα εγκαινιαστεί στο Young V&A στο Λονδίνο τον επόμενο Φεβρουάριο.

Η έκθεση «Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends» θα συμπέσει με την 50η επέτειο του στούντιο με έδρα το Μπρίστολ και θα προσφέρει μια σπάνια εικόνα της δημιουργικής του κληρονομιάς.

Οι επισκέπτες θα οδηγούνται στα παρασκήνια της διαδικασίας δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, από την ανάπτυξη ιδεών και το storyboarding έως την κατασκευή μοντέλων, την κινηματογράφηση και την παραγωγή, καθώς και την μετα-παραγωγή.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περισσότερα από 150 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων σκίτσων χαρακτήρων του Aardman, concept art, μαριονέτες, σκηνικά αντικείμενα, σενάρια, καθώς και πολλά παιχνίδια οπτικών ψευδαισθήσεων και πρώιμα παραδείγματα stop-motion animation από τη συλλογή του V&A.

Τα σημαντικότερα περιλαμβάνουν σκίτσα ανάπτυξης για τον Morph, πρώιμες ιδέες χαρακτήρων για τους Wallace & Gromit, ένα χειρόγραφο storyboard από το The Wrong Pants (1993) με τρένο, καθώς και αντικείμενα, που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ πριν, όπως η μοτοσυκλέτα και το καλάθι από την ταινία «Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl».

Ο Άλεξ Νιούσον, επικεφαλής επιμελητής του Young V&A, δήλωσε: «Η Aardman ξεκίνησε κυριολεκτικά από το τραπέζι της κουζίνας, όταν δύο νεαροί συμμαθητές άρχισαν να πειραματίζονται με κινούμενα σχέδια στο σπίτι. Παρ’ όλο που η Aardman είναι πλέον ένα από τα πιο επιτυχημένα στούντιο κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, οι ταινίες της εξακολουθούν να έχουν την ίδια χειροποίητη αίσθηση. Αυτή η “μικροσκοπικότητα”, όπως την αποκαλούν, κάνει τις ταινίες τόσο γοητευτικές και αγαπημένες. Αυτό είναι επίσης που κάνει την ιστορία τόσο σπουδαία για παιδιά. Ενώ οι ταινίες της Aardman πλέον δημιουργούνται από μεγάλες και εξειδικευμένες ομάδες, είναι επίσης δυνατό για οποιονδήποτε προσπαθήσει να δημιουργήσει τις δικές του ταινίες stop motion στο σπίτι με ελάχιστο εξοπλισμό και εμπειρία».

Η έκθεση «Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends» θα εγκαινιαστεί στις 12 Φεβρουαρίου του 2026.