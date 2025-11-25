Ο πρωταγωνιστής του «Sentimental Value» Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård), δεν είναι το μόνο μέλος της οικογένειας, που διεκδικεί φέτος βραβεία. Ο γιος του Αλεξάντερ πρωταγωνιστεί στη queer ρομαντική κομεντί «Pillion», η οποία είναι υποψήφια για 10 Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου. Ο άλλος του γιος, ο Μπιλ, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη ταινία του Γκας Βαν Σαντ (Gus Van Sant) έπειτα από επτά χρόνια, το «Dead Man’s Wire», όπως αναφέρει το Indie Wire.

Η ταινία, που έκανε αρχικά πρεμιέρα στη Βενετία και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, είναι μία από τις πρώτες κυκλοφορίες του νεοσύστατου διανομέα Row K Entertainment. Το σενάριο του Όστιν Κολόντνεϊ (Austin Kolodney) είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία και εστιάζει στην ομηρία ενός εξέχοντος τραπεζίτη, που συγκλόνισε την Αμερική και μετέτρεψε τον απαγωγέα σε έναν παράνομο λαϊκό ήρωα.

Η πραγματική υπόθεση

Το 1977, ο Τόνι Κυρίτσης εισέβαλε στα γραφεία της εταιρείας Meridian Mortgage στην Ιντιανάπολη κρατώντας ένα κοντόκανο κυνηγετικό όπλο τύπου Winchester 1400 για να κρατήσει όμηρο τον Πρόεδρο της εταιρείας (τον οποίο υποδύεται ο Ντέικρ Μοντγκόμερι) Ρίτσαρντ Χολ, ισχυριζόμενος ότι τον είχε εξαπατήσει σχετικά με τις πληρωμές του στεγαστικού του δανείου. Η κάννη και η σκανδάλη του κυνηγετικού όπλου ήταν δεμένη με το πίσω μέρος του κεφαλιού του Χολ με σύρμα, που έμεινε γνωστό ως το «σύρμα του νεκρού άνδρα». Αυτό σήμαινε ότι αν ένας αστυνομικός πυροβολούσε τον Κυρίτση, το κυνηγετικό όπλο θα εκπυρσοκροτούσε και θα πυροβολούσε τον Χολ στο κεφάλι. Το ίδιο θα συνέβαινε αν ο όμηρος προσπαθούσε να ξεφύγει. Ο Κυρίτσης κάλεσε την Αστυνομία από το γραφείο του Χολ και είπε ότι τον κρατούσε ως όμηρο.

Η αγωνία κράτησε για 63 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της ομηρίας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα του Κυρίτση, ο απαγωγέας τηλεφωνούσε συχνά στον δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού WIBC (1070 AM) Φρεντ Χέκμαν, ο οποίος και μετέδωσε τα όσα του είπε . Παράλληλα, ένας δικηγόρος είπε ότι ο Χολ είχε υπογράψει ένα έγγραφο, που δήλωνε ότι είχε κακομεταχειριστεί τον Κυρίτση και ότι θα του πλήρωνε 5 εκατομμύρια δολάρια. Στο ίδιο έγγραφο υπήρχε εγγύηση ότι ο Κυρίτσης δεν θα συλληφθεί, ούτε θα του ασκηθεί νομική δίωξη. Στη συνέχεια, ο Κυρίτσης μίλησε μπροστά σε ζωντανές τηλεοπτικές κάμερες, αποκαλώντας τον εαυτό του «καταραμένο εθνικό ήρωα». Η ομιλία του υπήρξε τόσο συγκινητική, που ορισμένοι δημοσιογράφοι νόμιζαν ότι θα πυροβολούσε τον Χολ, οπότε διέκοψαν τη ζωντανή μετάδοση. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Μπιλ Φίσερ, σε μια συνέντευξη είπε ότι υπήρχε ένα σχέδιο για την απελευθέρωση του ομήρου, στο οποίο ο ίδιος θα πυροβολούσε τον Κυρίτση, ενώ ένας άλλος αστυνομικός θα φρόντιζε να μην εκπυρσοκροτήσει το κυνηγετικό όπλο του Ο Φίσερ θα πυροβολούσε πίσω από το αυτί τον Κυρίτση, ενώ ένας άλλος αστυνομικός θα μπλοκάριζε το κυνηγετικό όπλο, που κρατούσε. Το σχέδιο θα εφαρμοζόταν ύστερα από σινιάλο του Φίσερ. Ένα σινιάλο, το οποίο δεν χρειάστηκε τελικά να το κάνει, αφού ο απαγωγέας άφησε ελεύθερο τον όμηρο. Πυροβόλησε με το κυνηγετικό όπλο στον αέρα για να αποδείξει ότι ήταν γεμισμένο και συνελήφθη αμέσως. Τελικά, κρίθηκε αθώος, λόγω παραφροσύνης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, που γνώριζαν τον Κυρίτση είχαν θετικά πράγματα να πουν γι’ αυτόν και σοκαρίστηκαν από τις πράξεις του. Ο Κυρίτσης περιγράφηκε ως «πάντα εξυπηρετικός και ευγενικός με τους γείτονές του, ένας σκληρά εργαζόμενος και ένας αυστηρός άνθρωπος της τάξης». Ο Κυρίτσης είπε επίσης αρκετές φορές ότι δεν ήθελε να πληγωθεί κανείς και ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο, που είχε φερθεί στον Χολ. Στη δίκη του, οι ψυχίατροι είπαν ότι ήταν ψυχωτικός και σε «παρανοϊκή παραληρηματική κατάσταση» κατά τη διάρκεια του περιστατικού ομηρίας.

Αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα

Το καστ συμπληρώνουν οι Myha’la, Κάρι Eλγουις (Cary Elwes), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Τζον Έντουαρντ Ρόμπινσον (John Edward Robinson), Τζόρνταν Κλερ Ρόμπινς (Jordan Claire Robbins), Μαρκ Χελμς (Mark Helms), Ντανιέλ Ρ. Χιλ (Daniel R. Hill) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino).

Το «Dead Man’s Wire» αναμένεται να βρίσκεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 16 Ιανουαρίου 2026, ακολουθούμενη από μια περιορισμένη κυκλοφορία στις ΗΠΑ στις 9 Ιανουαρίου.