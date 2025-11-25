Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρωσίας, επιτέθηκε στη 50χρονη σύζυγό του, επίσης ρωσικής υπηκοότητας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άνδρας χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα. Η γυναίκα υπέστη μώλωπες και αιματώματα από την επίθεση.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λιμενικού. Εκεί έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια εξήλθε από το νοσοκομείο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.