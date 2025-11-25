Σε οκτώ συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Κυριακή 23 έως το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 663 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα στις περιφερειακές ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.201 έλεγχοι οχημάτων και 2.418 έλεγχοι ατόμων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, συνελήφθησαν οκτώ άτομα: ένα για κλοπές και διαρρήξεις, ένα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ένα για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, δύο για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τρία για λοιπά αδικήματα.