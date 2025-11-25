Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 44χρονος σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του μεγαλύτερου αδελφού τους, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Αστυνομία.

«Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο δράστης. Ο 44χρονος είναι γνωστός στις αρχές, αλλά ως θύμα, καθώς είχε καταγγείλει έξι φορές τα αδέλφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη μήνυση κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2022, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο περιστατικά το 2023 και το 2024. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη υπεδείκνυε τον μεγαλύτερο αδελφό, ενώ μία φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το μετέπειτα θύμα.

Τα τρία αδέλφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει από τη ζωή, ζούσαν μαζί τόσο στον Λουτρόπυργο όσο και στην Κινέτα. Από την Κινέτα έφυγαν πριν από περίπου επτά χρόνια, όταν τους ζήτησε να αποχωρήσουν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης τόσο ο αδελφοκτόνος όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο οποίος κατηγορείται για σωματικές βλάβες, καθώς λίγο πριν το έγκλημα προσπάθησε να χωρίσει τα δύο αδέλφια χτυπώντας τον δράστη.