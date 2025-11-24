Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) στη Νέα Πέραμο, όταν ένας 44χρονος επιτέθηκε και σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι όπου έμεναν.

Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό τους, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία. «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο αδελφοκτόνος. Ο άνδρας είναι γνώριμος των αρχών, αλλά ως…θύμα, καθώς έχει καταγγείλλει έξι φορές τα αδέλφια του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η πρώτη μήνυση έφθασε στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2022.

Ακολούθησαν ακόμη δύο βαία περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις του όμως δεν ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδελφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα. Ακόμη, ο κατηγορούμενος είχε αποπειραθεί το 2014 να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέλφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει απο τη ζωή, ζούσαν μαζί και στον Λουτρόπυργο, αλλά και στην Κινέτα. Από την περιοχή της Κινέτας έφυγαν πριν περίπου 7 χρόνια, όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

«Κάθε μέρα γίνονταν καβγάδες»

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν, ότι τα αδέλφια είχαν συχνές και έντονες προστριβές. Όπως περιέγραψαν, δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων μέσα στο σπίτι. Κάποιοι μάλιστα γνώριζαν, ότι οι εντάσεις είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να έχει εκμυστηρευτεί σε γείτονες, ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Το χρονικό

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 47χρονο μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από ψαλίδι. Ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες ανέφεραν, ότι λίγες ώρες πριν το δολοφονικό επεισόδιο, ο δράστης κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση. Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο ίδιος έλεγε, ότι «αν ανέβει πάνω, θα σκοτώσει τον αδελφό του», τελικά όμως έγινε το αντίθετο, καθώς ο ίδιος επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο 44χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο και συνελήφθη από τις αρχές.