Υπέρ της μητέρας της τάσσεται η κόρη της 55χρονης εικαστικού που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της σε σχολείο στο Λουτράκι για θωπεία και στηρίζει την απόφαση της να απευθυνθεί στην Αστυνομία.

«Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι το παιδί καθόλου δεν… Πρέπει να μπουν όρια» είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και η 55χρονη στη συνέντευξη που είχε δώσει στην ίδια εκπομπή. «Πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί και το αγαπώ. Αλλά ρε παιδιά και λίγο σεβασμός. Πρέπει να έχουμε σεβασμό και όρια. Δεν πρέπει να ξεφεύγουν τα όρια. Έχουν ξεφύγει γενικώς. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα. Και σήμερα τα πιο πολλά παιδιά δυστυχώς τα βλέπετε κι εσείς δεν είναι και τα αγγελούδια του Θεού, του ουρανού. Δεν είναι καλά παιδάκια» είχε πει.

Οι ειδικοί πάντως εξηγούν, ότι σε τόσο μικρή ηλικία κανένα παιδί δεν θα μπορούσε να έχει σεξουαλική πρόθεση. Και ο πατέρας του 6χρονου μαθητή εξήγησε, πως το παιδάκι το μόνο που έκανε, ήταν να σκουντήξει την δασκάλα του, για να της δείξει τη ζωγραφιά.

Το παλαιότερο περιστατικό

Ο πατέρας της 55χρονης από την πλευρά του ζητά συγγνώμη εκ μέρους της κόρης του για την εσφαλμένη, όπως λέει, απόφασή της να καταγγείλει τον μαθητή στην Αστυνομία. Ο πατέρας της πιστεύει, ότι η κόρη του επηρεάστηκε από ένα παλαιότερο βίωμα που είχε η σύζυγος του, όταν ήταν 17 ετών. «Μέσα στο λεωφορείο ήταν μικρό το αγοράκι και το έπαιρνε αγκαλιά. Διαπίστωσε ότι της έπιανε το στήθος. Φυσικά δεν είπε τίποτα, ούτε έκανε θέμα» είπε περιγράφοντας το συμβάν.

Υποστηρίζει πως η κόρη του επηρεάστηκε από αυτή την ιστορία και όταν βίωσε και η ίδια κάτι αντίστοιχο, αντέδρασε εσφαλμένα. «Οπωσδήποτε της είχε μείνει. Δηλαδή την είχαμε συζητήσει πολλές φορές αυτή την ιστορία» υποστήριξε μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Η ίδια μετά τον σάλο που προκλήθηκε, παραδέχτηκε πως ίσως έδρασε υπερβολικά και πως ίσως επηρεάστηκε από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το διαζύγιο. Οι γονείς της επιμένουν, πως καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η θρησκοληψία, που έχουν διακρίνει στην κόρη τους και η οποία την έχει οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές.

«Το μυαλό της δεν είναι καλά»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα του πρώην συζύγου της, με τον οποίο η 55χρονη υποστήριξε, ότι ζούσε τον εφιάλτη της κακοποίησης. «Όλα ψέματα είναι αυτά που λέει. Ξέρετε ότι μου είπε ο γιος μου: “Μαμά τώρα τέλειωσε με εμένα η Ναταλία. Τα παιδιά μας… ελπίζω ότι δεν θα τα βάλει με τα παιδιά, γιατί είναι μάνα. Τα αγαπάει, αλλά θα την πληρώσουν τα παιδιά του σχολείου”. Μόλις χώρισε μου το είπε αυτό και να ‘τη η απόδειξη. Επιτέθηκε σε ένα μικρό παιδί, δεν λειτουργεί το μυαλό της καλά. Δεν παίρνει τώρα φάρμακα, γιατί πλησίασε την εκκλησία και λέει, ότι “τώρα γιατρός μου είναι ο Χριστός”. Ο γιος μου τώρα σκέφτεται να της κάνει μήνυση για συκοφαντία, διότι αυτά που λέει, δεν ισχύουν, αφού αθωώθηκε στο δικαστήριο ο γιος μου».