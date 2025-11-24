Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της 55χρονης εκπαιδευτικού στο Λουτράκι, που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για σεξουαλική παρενόχληση, καθώς με απόφαση του υπουργείου Παιδείας δεν θα διδάξει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία επικρατεί αναστάτωση, αλλά τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Μετά πάντως τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή της να καταγγείλει στην Αστυνομία τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, η 55χρονη εκπαιδευτικός άλλαξε εν μέρει στάση. «Έχω δικαίωμα να προστατέψω τον εαυτό μου ως εργαζόμενο μέλος; Έχω το δικαίωμα να κάνω καταγγελία για ένα 6χρονο; Το έκανα για προστασία» είχε πει μιλώντας στην εκπομπή Live News αμέσως μετά το περιστατικό, ωστόσο αργότερα το ξανασκέφτηκε και παραδέχθηκε, πως ίσως τελικά η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, λέγοντας: «Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη».

Αυτά υποστήριξε και στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου βρέθηκε η 55χρονη εικαστικός, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό που έχει απασχολήσει το πανελλήνιο και όχι μόνο. Γονείς από το προηγούμενο σχολείο όπου εργαζόταν, υποστήριξαν μιλώντας στην εκπομπή Live News, ότι τα τελευταία χρόνια είχαν προβλήματα με τη συγκεκριμένη εικαστικό.

«Ναι μεν ήξερα ότι είναι μία δασκάλα, η οποία φωνάζει αρκετά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ, γιατί μία γυναίκα που κάνει απλή ζωγραφική στα παιδάκια Δημοτικού, πρέπει να φωνάζει τόσο πολύ, για πράγματα που δεν ήταν τόσο σοβαρά. (Ένα κοριτσάκι) είχε πάει να της δώσει γλυκά και την είχε αποτρέψει, την είχε αποκρούσει, ότι “δεν θέλω εγώ”», λέει καταγγέλλουσα. «Δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο εκπαιδευτικού. Τους φώναζε, τους μίλαγε απότομα. Έπλεκε την ώρα του μαθήματος. Μάθαμε και αυτό. Γενικότερα, ότι είχαν θέματα πολλοί γονείς, είχανε. Πάρα πολλοί. Παραπονιόντουσαν τα παιδάκια σε θέμα φωνής. Τώρα έχει φύγει βέβαια από το σχολείο μας. Την έχουν μεταφέρει σε άλλα σχολεία, που κι εκεί μαθαίνω, μαζεύουν υπογραφές για να φύγει» πρόσθεσε.

Ένας πατέρας είχε απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου για την συγκεκριμένη εικαστικό, ωστόσο, παρά τις συστάσεις που της έγιναν, εκείνη δεν άλλαζε συμπεριφορά. «Επιτέλους, κάποια στιγμή ίσως χρειάζεται να περάσουν όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς μία σωστή αξιολόγηση με ψυχολόγους, πριν τους βγάλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας. Τα προηγούμενα χρόνια είχα παράπονα από τα παιδιά, ότι ενώ ήταν εικαστικός, αυτό που έκανε, ήταν θρησκευτικά με τα παιδιά. Ζωγραφίζανε αγίους και τέτοια. Είχα κάνει την παρατήρησή μου και στον διευθυντή. Μου είχε πει, ότι της είχε κάνει παρατήρηση, μία, δύο φορές και τρεις, αλλά δεν άλλαζε το μοτίβο της» είπε ο πατέρας πρώην μαθητή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αστυνομικοί στο Τμήμα Λουτρακίου που προσήλθε η 55χρονη, επιχείρησαν να την αποτρέψουν από το να καταγγείλει τον 6χρονο για θωπεία, ωστόσο η ίδια επέμεινε και καταγράφηκε το περιστατικό. «Έχουν πληροφορηθεί οι αστυνομικοί, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη», κατέληξε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος»

Η εικαστικός φαίνεται να έχει αλλάξει στάση και να στέκεται ιδιαίτερα στα τραυματικά βιώματα που είχε στην προσωπική της ζωή. Όπως υποστήριξε, ζούσε τον εφιάλτη της κακοποίησης επί 30 χρόνια από τον πρώην σύζυγό της. «Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, υπέφερα πάρα πολύ. Τον φοβόμουνα. Χώρισα πέρσι και έκανα καταγγελία και ήρθαν επτά άτομα εκεί να μας χωρίσουν. Διαολόστελνε μέσα στο σπίτι και έβριζε και βλαστήμαγε εμένα και με καταριόταν. Κι εμένα και τα παιδιά μου. Σε όλα με έσωσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στον Θεό» υποστήριξε.

«Την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του»

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο, είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News: «Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε, είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου».

Περιγράφοντας τα γεγονότα από την πλευρά του 6χρονου, είπε: «Αρχικά να πούμε, ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε, για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα, αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά, το αντιλαμβάνεται φαντάζομαι».

Όπως λέει ο ίδιος «έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί, για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί, να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα, ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το “λαχείο”. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας, τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία, που με πήραν από το Τμήμα για να με ειδοποιήσουν, θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι, να προστατεύσω το παιδί μου».

«Η εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί»

Από την πλευρά του, ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, σημειώνει: «Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση».

Αποκάλυψε μάλιστα, ότι η ίδια έχει παραπεμφθεί και επειδή αρνήθηκε να περάσει από αξιολόγηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδομαρκάκης «η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί».

«Το έκανα από αγάπη μου είπε» λέει η μητέρα της εκπαιδευτικού

Στην εκπομπή Live News μίλησαν οι γονείς της 55χρονης εκπαιδευτικού, για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες και για το αν οι ίδιοι θα διαχειρίζονταν την υπόθεση διαφορετικά, σε σχέση με το παιδί τους. «Εγώ αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία», είπε η μητέρα της, ενώ ο πατέρας της από την πλευρά του ισχυρίσθηκε, ότι «με τέτοια πείρα που είχε, δεν θα μπορούσε να κάνει παρανόηση. Αυτό το παιδάκι το έκανε».

Ο πατέρας της εκπαιδευτικού πιστεύει δε, ότι η κόρη του επηρεάστηκε από ένα βίωμα της συζύγου του, όταν ήταν 17 ετών. «Μέσα στο λεωφορείο ήταν ένα αγοράκι, ίσως σαν και αυτό να ήταν, της έπιανε το στήθος. Την ήξερε αυτή την ιστορία η κόρη μου» λέει. Η μητέρα της από την άλλη πλευρά είναι απόλυτη, ότι η κόρη της έκανε λάθος. «Λέω “βρε παιδάκι μου γιατί το έκανες αυτό;”. “Το έκανα από αγάπη” μου είπε», λέει συγκεκριμένα.

Ο πατέρας της εκπαιδευτικού ζητάει συγγνώμη στους γονείς του 6χρονου και ευελπιστεί πως η υπόθεση θα κλείσει, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την κόρη του. «Αν χάσει τη θέση της είναι δυστυχία, γιατί δεν έχει άλλα εισοδήματα. Πώς θα ζήσει; Στην ηλικία που βρίσκεται, δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά». Η μητέρα της 55χρονης από την πλευρά της λέει, ότι από τη στιγμή που η διεύθυνση του σχολείου δεν έλαβε σοβαρά τα λόγια της κόρης της, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέραν της Αστυνομίας.

«Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί»

«Εγώ πιστεύω, ότι και εκείνη δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της κατάστασης. Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί», λέει η μητέρα της. Η 55χρονη, όπως λέει ο πατέρας της, άρχισε με το πέρασμα των χρόνων να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον πνευματικό της. «Αφάνταστα της επηρεάζει. Της έχει κάνει κακό η θρησκεία,γιατί έχει γίνει θρησκόληπτη» λέει χαρακτηριστικά.

Η δασκάλα που αρχικά μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο και στη συνέχεια τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, επαναλαμβάνει από την περασμένη εβδομάδα, πως δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έκανε.