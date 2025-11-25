Μετά την καταγγελία γυναίκας στον Άλιμο για σεξουαλική επίθεση από άγνωστο άνδρα, μια γυναίκα από τον Πειραιά μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA για μια παρόμοια εμπειρία που βίωσε, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε.

Όπως λέει, οι περιγραφές για τον «δράκο» του Αλίμου ξύπνησαν τον εφιάλτη της. Θεωρεί πολύ πιθανό να πρόκειται για το ίδιο άτομο πίσω από τις δύο επιθέσεις. Όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (24/11). Η γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη για να πάει στη δουλειά της, όταν κάποια στιγμή κατάλαβε, πως ένας άνδρας την ακολουθεί.

«Νιώθω δύο χέρια να με πιέζουν στη μέση. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, γύρισα όμως να δω τι συμβαίνει. Είδα έναν άγνωστο, ο οποίος με το που γύρισα με θώπευσε στα οπίσθια και στο στήθος» λέει. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, με τον δράστη όπως περιγράφει, να τρέχει για να απομακρυνθεί. «Άρχισα να φωνάζω, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή. Του φώναξα “σε βγάζω φωτογραφία” και φόρεσε την κουκούλα» είπε.

Η ίδια κάνει έκκληση στην Αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες, μέχρι ο άνδρας που της επιτέθηκε να συλληφθεί. Είναι σίγουρη, πως αν αυτό δεν συμβεί, θα πραγματοποιήσει και άλλα άρρωστα χτυπήματα. Περιγράφοντάς τον είπε ότι «έχει πολύ έντονες γωνίες στο πρόσωπο, είναι μελαμψός, έχει κοντά σκούρα μαλλιά μπουκλάκια, είναι γύρω στο 1,70».

Η πρώτη καταγγελία στον Άλιμο

Όλα αυτά, στο περιθώριο της πρώτης καταγγελίας στον Άλιμο στις 20 Νοεμβρίου. Όπως είπε η καταγγέλλουσα στους αστυνομικούς: «Περπατούσα και συνειδητοποίησα, ότι κάποιος είναι δίπλα μου και με παρακολουθεί. Δεν έδωσα βάση, γιατί είχε μία τσάντα, οπότε λέω στη δουλειά του πάει. Κάποια στιγμή λέω “ας κάνω στην άκρη να περάσει” και όπως κάνω στην άκρη, εκεί με βουτάει, με φιλάει και μου πιάνει τα γεννητικά όργανα».

Οι δύο γυναίκες περιγράφουν ως δράστη ένα νεαρό, μελαμψό άνδρα, με ένα σακίδιο στην πλάτη του. Οι περιγραφές για την εξωτερική του εμφάνιση ταιριάζουν, καθώς το θύμα στον Άλιμο τον περιέγραψε ως «περίπου στο 1,65, σοκολατί χρώμα και με μία μαύρη τσάντα. 25 με 30 το πολύ».

Από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρείται πολύ πιθανό ο καταζητούμενος να έχει επιτεθεί στο πρόσφατο παρελθόν και σε άλλες δύο γυναίκες. Το αν είναι ο ίδιος που έδρασε στον Άλιμο και στον Πειραιά, αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα. Για την ώρα οι καταγγέλλουσες περιμένουν και προσπαθούν, όπως λένε, να συνέλθουν από τα όσα έζησαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του άντρα μέσα από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και τις περιγραφές των χαρακτηριστικών του από θύματά του.