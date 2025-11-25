Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (25/11) στο Ηράκλειο Κρήτης ανάμεσα σε Ισραηλινούς τουρίστες και Παλαιστινίους που διαδήλωναν.

Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην πλατεία Λιονταριών, εκτονώθηκε με την παρέμβαση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε προσαγωγές. Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν όταν Ισραηλινοί τουρίστες οι οποίοι έφτασαν με κρουαζιερόπλοιο, ήρθαν σε φραστική αντιπαράθεση με μικρή ομάδα Παλαιστινίων, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η ένταση κλιμακώθηκε στιγμιαία με σπρωξίματα και φωνές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε περίπου είκοσι προσαγωγές για την αποτροπή περαιτέρω έντασης και την ομαλή εκτόνωση της κατάστασης. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονταν και Έλληνες.