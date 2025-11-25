Ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, το κοινωνικό leasing, προετοιμάζεται στην Ελλάδα και έχει ήδη προαναγγελθεί. Το προαναγγελθέν πρόγραμμα στοχεύει να φέρει ευάλωτα νοικοκυριά πιο κοντά στην ηλεκτροκίνηση, παρέχοντας επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το μέτρο συνδυάζει κοινωνική στήριξη και περιβαλλοντική πολιτική, με επιδότηση που μπορεί να φτάνει έως 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πιλοτική εκκίνηση μπορεί να γίνει μέσα στο 2026.

1. Τι είναι το κοινωνικό leasing

Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα νοικοκυριά με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα τη δυνατότητα να αποκτήσουν για πρώτη φορά ιδιόκτητο ηλεκτρικό όχημα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μίσθωσης. Το μέτρο εντάσσεται στο Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και θα χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό Social Climate Fund.