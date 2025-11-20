Ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, το κοινωνικό leasing, προετοιμάζεται στην Ελλάδα και έχει ήδη προαναγγελθεί. Το προαναγγελθέν πρόγραμμα στοχεύει να φέρει ευάλωτα νοικοκυριά πιο κοντά στην ηλεκτροκίνηση, παρέχοντας επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το μέτρο συνδυάζει κοινωνική στήριξη και περιβαλλοντική πολιτική, με επιδότηση που μπορεί να φτάνει έως 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πιλοτική εκκίνηση μπορεί να γίνει μέσα στο 2026.

1. Τι είναι το κοινωνικό leasing

Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα νοικοκυριά με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα τη δυνατότητα να αποκτήσουν για πρώτη φορά ιδιόκτητο ηλεκτρικό όχημα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μίσθωσης. Το μέτρο εντάσσεται στο Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και θα χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό Social Climate Fund.

Προβλεπόμενος προϋπολογισμός: 150 εκατ. ευρώ

Αρχικός αριθμός δικαιούχων: περίπου 10.000 νοικοκυριά

Εκτιμώμενη πιλοτική έναρξη: μέσα στο 2026

2. Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε «μεταφορικά ευάλωτους» πολίτες, δηλαδή σε όσους δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος μετακίνησης ή να αποκτήσουν ιδιόκτητο όχημα.

Κύρια κατηγορία: ετήσιο εισόδημα 5.000–12.500 ευρώ

Δευτερεύουσα κατηγορία: εισόδημα έως 25.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανά παιδί

Επιπλέον κοινωνικοί παράγοντες: αναπηρία, μονογονεϊκότητα, περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσια συγκοινωνία

3. Πώς θα λειτουργεί η μίσθωση

Μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Συνεργαζόμενες εταιρείες leasing

Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος: 50–100 ευρώ, ανάλογα με εισοδήματα και τύπο οχήματος

Παροχές πιθανόν να περιλαμβάνουν: Ασφάλιση οχήματος Συντήρηση και επισκευές Οδική βοήθεια Ετήσιο όριο χιλιομέτρων με ρήτρες υπέρβασης Κανόνες καλής χρήσης και επιστροφής



Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες για οικιακούς φορτιστές ή μέρος κόστους φόρτισης, αλλά προβλέπεται ενίσχυση των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης.

4. Διπλή στόχευση

Κοινωνική: στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών για προσιτή μετακίνηση

Περιβαλλοντική: επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και μείωση εκπομπών ρύπων

Η επιτυχία εξαρτάται από:

Επαρκείς διαθέσιμους πόρους

Σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο

Διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής

Ετοιμότητα της αγοράς για υψηλή ζήτηση

5. Τι δείχνει η εμπειρία από τη Γαλλία

Το ελληνικό πρόγραμμα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο κοινωνικού leasing, το οποίο το 2024 σημείωσε τεράστια ζήτηση: 90.000 αιτήσεις για μόλις 25.000 διαθέσιμα οχήματα. Η ελληνική εκδοχή αναμένεται να προσελκύσει παρόμοιο ενδιαφέρον, με την αγορά να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή και τη διαχείριση των 10.000 οχημάτων.