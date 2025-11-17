Πλέον το ChatGPT που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ενσωματωμένο στα περισσότερα αυτοκίνητα, ως ένας φωνητικός βοηθός που έχει διαφορετικό όνομα από μοντέλο σε μοντέλο ( για παράδειγμα στη VW το ονομάζουν IDA). Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στο αυτοκίνητο είναι ραγδαίες. Και ίσως δεν χωράνε πλέον σε μια σελίδα αλλά σε ένα ολόκληρο βιβλίο. Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις η VW φέρνει το Cerence Chat Pro, ton AI συνομιλητή που βασίζεται στο ChatGPT και έχει ήδη εγκατασταθεί σε αρκετά μοντέλα του Ομίλου VW. Θα μπορεί να υποστηρίζει συνομιλίες πολλαπλών …βημάτων. Κοινώς, ο οδηγός μπορεί να πιάσει ψιλή κουβέντα με τον ψηφιακό βοηθό του, να ζητήσει πληροφορίες και να κάνει τη ζωή του πίσω από το τιμόνι πιο εύκολη.

Σε επίπεδο ασφαλείας, υπάρχουν πολλές πλέον εφαρμογές που έχουν άρρηκτη σχέση με την υποβοήθηση του οδηγού. Η Nissan ξεκίνησε δοκιμαστικές επιδείξεις της νέας γενιάς του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης ProPILOT. Ένας στόλος πρωτότυπων πλήρως ηλεκτρικών Nissan Ariya απέδειξε την ικανότητά του να κινείται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο απαιτητικό οδικό δίκτυο του κέντρου του Τόκιο.

Σε αυτό συνέβαλε το λογισμικό Wayve AI Driver της εταιρείας Wayve με την τεχνολογία Ground Truth Perception της Nissan, που αξιοποιεί την τεχνολογία LiDAR επόμενης γενιάς, ανεβάζοντας ένα σκαλί πιο πάνω την τεχνολογία ProPILOT που θέτει πρωτοποριακά πρότυπα στις τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Σημείο αιχμής η τεχνολογία embodied AI, που αντιλαμβάνεται πλήρως το περιβάλλον γύρω της και προβλέπει τόσο τις κινήσεις των άλλων οδηγών όσο και το πώς οι δικές της ενέργειες θα επηρεάσουν την κατάσταση στο δρόμο.

Η Hyundai τρέχει το νέο σύστημα infotainment (σύστημα πολυμέσων) που θα έχει ενσωματωμένο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Gleo, το οποίο επιτρέπει τον έξυπνο έλεγχο του οχήματος με βάση τη φωνητική αναγνώριση.

Η GAC Aion η νέα φίρμα από την Κίνα, αποκάλυψε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα με σύστημα αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4 στην Auto Σανγκάι. Κατασκευάζεται σε συνεργασία με την DiDi Autonomous Driving, με το όχημα να έχει προγραμματιστεί για παραγωγή και παράδοση μέχρι το τέλος του 2025.

Το συγκεκριμένο όχημα πατάει στην ίδια πλατφόρμα με το GAC Aion V, ένα δημοφιλές ηλεκτρικό SUV στην Κίνα, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις περισσότερες αγορές στο εγγύς μέλλον. Συγκεκριμένα, το αμάξωμα βασίζεται στην έκδοση «T-Rex» του Aion V και χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης DiDi. Αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από 10 μονάδες LiDAR. Τέσσερις από αυτές έχουν δυνατότητες ανίχνευσης μεγάλης εμβέλειας αντικειμένων έως και 200 ​​μέτρα μακριά, ενώ έξι LiDAR τυφλού σημείου δίνουν στο όχημα κάλυψη ανίχνευσης 360 μοιρών έως και 10 εκατοστά σε κοντινή απόσταση.

Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τα πάντα στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπως η VW που είναι έτοιμη να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, η γερμανική φίρμα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της. Αυτό αναμένει να επιτύχει κέρδη αποδοτικότητας και εξοικονόμηση κόστους για το γκρουπ VW έως και 4 δισ. ευρώ έως το 2035.

Για αυτό το σκοπό και ο Όμιλος VW επιδιώκει επίσης συνεργασίες με ανθρώπους της τεχνολογίας και της βιομηχανίας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Volvo Cars πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά τη χρήση της. Χρησιμοποιεί εικονικούς κόσμους μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), για να αναβαθμίσει την εξέλιξη του λογισμικού της για την ασφάλεια των αυτοκινήτων της, όπως είναι τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Όπως ανέφερε στέλεχος: «Είμαστε πλέον σε θέση να συνδυάζουμε δεδομένα περιστατικών κατά τη διάρκειας της οδήγησης, τα οποία συλλέγονται από τους προηγμένους αισθητήρες στα αυτοκίνητά μας, όπως δεδομένα για το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και τους απότομους ελιγμούς στο σύστημα διεύθυνσης, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό μας επιτρέπει να τα δοκιμάζουμε, να τα ανασυνθέτουμε και να τα διερευνούμε με νέους τρόπους, για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς ένα συμβάν θα μπορούσε να αποφευχθεί.»