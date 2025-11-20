Η Aptera σχεδιάζει ένα ηλιακό αυτοκίνητο εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Όπως αναφέρει ότι η βασική έκδοση του ηλιακού ηλεκτρικού της οχήματος, με τιμή 40.000 δολάρια, θα είναι ικανή να προσφέρει αυτονομία έως και 640 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση.

Οι μπαταρίες, που παρέχονται από την LG Energy Solution, μπορούν να φορτιστούν είτε μέσω μιας θύρας φόρτισης είτε από την ηλιακή συστοιχία που είναι ενσωματωμένη στο αμάξωμα.

Σύμφωνα με την startup, τα ηλιακά πάνελ του μοντέλου Launch Edition μπορούν να προσθέσουν έως και 64 χιλιόμετρα αυτονομίας την ημέρα σε ιδανικές συνθήκες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να οδηγούν τις μετακινήσεις τους χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν στην πρίζα.