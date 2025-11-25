Η VW προσφέρει το νέο Tiguan eHybrid με όφελος έως 8.000€!

Η νέα σειρά Plug-in Hybrid της Volkswagen, που διαθέτει και το νέο Tiguan προσφέρει όλα όσα ζητά ο σύγχρονος fleet manager: τεχνολογική υπεροχή, φορολογικά πλεονεκτήματα και ευκολία στην καθημερινή χρήση. Το Golf παραμένει ο διαχρονικός πρωταγωνιστής στη γκάμα της VW όπως το Tiguan αποτελεί το best-seller SUV της Volkswagen στην Ευρώπη ενώ το νέο Tayron εισάγει ένα νέο επίπεδο premium εμπειρίας στην κατηγορία.

Σε αυτή την κατηγορία και το νέο Mokka προσφέρεται από 20.400 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ πιο κάτω από την αρχική τιμή χάρη στην προωθητική ενέργειας της φίρμας. Στο νέο μοντέλο ξεχωρίζει το 1.200άρι turbo μηχανικό σύνολο μέγιστης ισχύος 136 ίππων και 230 Nm ροπής από τις 1.750 σ.α.λ.

Η Geely συνεχίζει να επενδύει σε προσιτές λύσεις ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας τεχνολογία και αξία. Η Geely Auto Group, με έδρα την Κίνα, είναι μια εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 81 χώρες σε όλον τον κόσμο. Με νέα προνομιακή τιμή από €28.990, το Geely EX5 PRO είναι πλέον μία από τις πληρέστερες και πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία του.

Επίσης, το Hyundai Bayon με τον turbo κινητήρα κοστίζει από 20.790 ευρώ για την έκδοση εξοπλισμού premium και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων. Η πλουσιότερη εκδοχή Distinctive εκκινεί από 22.090 ευρώ, ενώ αν κάποιος θέλει το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT των επτά σχέσεων, για περισσότερη άνεση στην καθημερινή οδήγηση, έχει ως σημείο εκκίνησης τις 22.690 ευρώ (Premium) ή τις 23.990 ευρώ (Distinctive) αλλά με ελαφρώς βελτιωμένο κινητήρα με mild hybrid τεχνολογία.

Προσφάτως στη λίστα των μοντέλων με ειδικές τιμές προστέθηκε και το Nissan Juke, το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers.

Το ιαπωνικό μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων – βενζίνης και υβριδικό – προσφέροντας συνδυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη οδηγού, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο DCT στη βενζινοκίνητη έκδοση και αυτόματο κιβώτιο στη υβριδική.

Ειδικότερα, το Juke Hybrid, ξεχωρίζει με την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, 145 ίππους και εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση. Αυτή την περίοδο είναι ετοιμοπαράδοτο και στις δύο εκδόσεις κινητήρων, ενώ γίνεται και πιο προσιτό χάρη στις νέες τρέχουσες προσφορές: Το Juke με κινητήρα βενζίνης κοστίζει από 20.900€ ενώ το Juke Hybrid από 24.790€.