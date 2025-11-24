Το Κρεμλίνο απέρριψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τη «εντελώς μη εποικοδομητική» και υποστηρίζοντας ότι «απλώς δεν λειτουργεί» για τη Μόσχα. Η στάση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις.

Η δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο Κίεβο αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου επικράτησε ο φόβος ότι η Ουάσινγκτον είχε αποδεχθεί βασικές ρωσικές απαιτήσεις που αφορούν το ΝΑΤΟ, τα εδαφικά ζητήματα και τη σειρά εφαρμογής μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η ευρωπαϊκή πρόταση τροποποιεί ουσιαστικά το περιεχόμενο και τη βαρύτητα κρίσιμων σημείων που σχετίζονται με τη Συμμαχία και τα εδάφη υπό διαμάχη.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά είναι εντελώς μη εποικοδομητική και δεν λειτουργεί για εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Την Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναφέρει ότι οι αμερικανικές προτάσεις για την ειρήνη «θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση» για την επίλυση της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, εάν το Κίεβο τις απορρίψει, «οι ρωσικές δυνάμεις θα προελάσουν περαιτέρω».

Τέλος, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι:«όχι όλες, αλλά πολλές διατάξεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μάς φαίνονται αρκετά αποδεκτές», διευκρινίζοντας όμως ότι ορισμένα σημεία «θα απαιτήσουν πιο λεπτομερή συζήτηση».