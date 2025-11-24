Οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία αντέδρασαν στο προσχέδιο των ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανυπακοής και θυμού. Το BBC μίλησε με έξι στρατιώτες, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και email, απαντώντας στο αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ, λεπτομέρειες του οποίου διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα. Οι Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες για το «πλαίσιο ειρήνης».

Παραχώρηση εδάφους

Οι ΗΠΑ υπέβαλαν το σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης σε μια περίοδο που η Ρωσία καταγράφει σημαντική πρόοδο στο πεδίο της μάχης. Τον τελευταίο μήνα, η Ουκρανία έχασε 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη Ρωσία. Το αρχικό σχέδιο προτείνει η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που υπερασπίζεται από το 2014.

«Ας το πάρουν», είπε ο στρατιώτης Snake. «Δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς στις πόλεις και τα χωριά… Δεν πολεμάμε για τον λαό αλλά για τη γη, ενώ χάνουμε περισσότερους ανθρώπους».

Ο Άντριι, αξιωματικός του γενικού επιτελείου, περιγράφει τις προτάσεις ως «επώδυνες και δύσκολες», αλλά αναγνωρίζει ότι η Ουκρανία μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή. Ο Μάτρος, που μάχεται από το 2018, τονίζει: «Η παραίτηση από το Ντονμπάς θα ακυρώσει τα πάντα όλες τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων».

Μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων

Το σχέδιο προβλέπει περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 600.000 στρατιώτες, ενώ σήμερα η δύναμή τους υπερβαίνει τους 800.000. Ο Snake σημειώνει ότι πολλοί στρατιώτες θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο: «Ποιο είναι το νόημα να έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους στον στρατό αν θα υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας;». Ο Άντριι συμφωνεί ότι η οικονομία της χώρας δεν μπορεί να στηρίξει τόσο μεγάλο στρατό σε καιρό ειρήνης.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Το προσχέδιο αποκλείει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν υποσχέσεις για ασφαλείς εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς λεπτομέρειες.

Ο Γιεβχέν υποστηρίζει ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» θα ήταν σημαντική εγγύηση. Ο Άντριι παραμένει σκεπτικός για την Ευρώπη: «Η Ευρώπη έχει αποδειχθεί διχασμένη», ενώ ο Schtutser εκφράζει αμφιβολίες και για τις ΗΠΑ: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ υπό την τρέχουσα κυβέρνηση δεν αποτελούν καθόλου εγγυήσεις».

Νέες εκλογές

Το σχέδιο προβλέπει διεξαγωγή νέων εκλογών εντός 100 ημερών από το τέλος του πολέμου, κάτι που συγκρούεται με το σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, υπάρχει υποστήριξη για αλλαγή κυβέρνησης λόγω της διαφθοράς που ταλανίζει τη χώρα. Ο Snake λέει: «Φυσικά και χρειάζονται — αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή δεν είναι αξιόπιστοι», ενώ ο Μάριν προσθέτει: «Η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να καθαριστεί από τη διαφθορά». Ο Άντριι συμφωνεί ότι απαιτείται πλήρης επαναφορά της κυβέρνησης μέσω εκλογών, αν και όχι άμεσα.

Συνολικά, οι στρατιώτες εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τις προτάσεις των ΗΠΑ. Ο Γιαροσλάβ λέει απλώς: «Δεν θα λειτουργήσει», ενώ ο Ολεξάντρ την απορρίπτει με μια βρισιά. Το μόνο ξεκάθαρο μήνυμα είναι η κόπωση των στρατιωτών: «Αν σταματήσει τον πόλεμο, τότε λειτουργεί για μένα», καταλήγει ο Άντριι.

Πηγή:BBC