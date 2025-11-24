Με την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ πανηγύρισαν σημαντικά διπλά, ενώ η προσοχή στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική.

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League έριξε αυλαία με δύο σημαντικές αναμετρήσεις που έφεραν αλλαγές στη βαθμολογία. Στο «Πανθεσσαλικό», ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία, επικρατώντας 1-2 του Βόλου και εδραιώνοντας τη θέση του στην κορυφαία τετράδα. Παράλληλα, στην Λάρισα, ο ΟΦΗ πήρε «εξάποντο», κερδίζοντας με 1-2 την ΑΕΛ Novibet και απομακρύνοντας την ομάδα της Λάρισας από την επικίνδυνη ζώνη.

Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία μετά και την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής: