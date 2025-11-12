Ο Άρης ολοκλήρωσε τις πρώτες 10 αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος στη 7η θέση με 13 βαθμούς, καταγράφοντας τη χαμηλότερη συγκομιδή της οκταετίας από την επιστροφή του στη Super League. Το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» επιβεβαίωσε την αγωνιστική στασιμότητα της ομάδας και ανέδειξε τα προβλήματα συνέπειας που τη συνοδεύουν από την αρχή της σεζόν.

Μέχρι φέτος, η χειρότερη θέση του Άρη μετά από 10 αγωνιστικές ήταν η 6η, επίδοση που είχε σημειωθεί τρεις φορές. Αντίθετα, υπήρξαν και χρονιές που οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονταν στην 4η θέση, ενώ η κορυφαία εκκίνησή τους καταγράφηκε πέρυσι, όταν ήταν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με αλλαγή προπονητή, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη μετά τη 2η αγωνιστική και την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό (0-2). Παρότι ο Άρης βρήκε ρυθμό με δύο διαδοχικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Ατρόμητο και Κηφισιά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ισοπαλίες με Πανσερραϊκό και Παναθηναϊκό, βαριά ήττα από τον ΟΦΗ, νέα απώλεια βαθμών με τον Λεβαδειακό και ήττα στο «Καραϊσκάκη» από τον Ολυμπιακό έφεραν την ομάδα πίσω στη βαθμολογία.

Η τελευταία νίκη των «κιτρινόμαυρων» στο πρωτάθλημα χρονολογείται από τις 20 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Κηφισιά (1-0). Αντίθετα, στο Κύπελλο Ελλάδας ο Άρης δείχνει διαφορετικό πρόσωπο, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς και έχοντας μπροστά του το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 3 Δεκεμβρίου.