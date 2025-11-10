Με βαρύ κλίμα αλλά και νέα πρόσωπα ξεκίνησε η διακοπή του πρωταθλήματος για τον Άρη.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τους Φαμπιάνο Λέισμαν και Χάμζα Μεντίλ να συμμετέχουν σε κομμάτι της σημερινής προπόνησης. Ο πρώτος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο δεύτερος περίπου δύο εβδομάδες μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στο ματς Κυπέλλου κόντρα στο Αιγάλεω.

Τα δυσάρεστα ήρθαν από το μέτωπο του Φρέντρικ Γένσεν. Ο Φινλανδός τραυματίστηκε παραμονές του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και οι εξετάσεις έδειξαν θλάση 1ου βαθμού, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το μεγαλύτερο διάστημα της διακοπής. Ατομικό ακολούθησε ο Δώνης και θεραπεία ο Μισεουί.

Η ομάδα θα προπονηθεί κανονικά τις επόμενες μέρες, μέχρι και το Σαββατοκύριακο που υπάρχει προγραμματισμένη άδεια.