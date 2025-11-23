Η Super League επέστρεψε με δύο αναμετρήσεις σε Φάληρο και Τρίπολη, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Ατρόμητου με 3-0, διατηρώντας έτσι την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 28 πόντους. Από την άλλη, η ομάδα του Περιστερίου παρέμεινε στους 9 πόντους και την 10η θέση.

Στην Τρίπολη, Αστέρας και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Αγρινιώτες έφτασαν τους 12 βαθμούς και την 9η θέση, ενώ οι Αρκάδες έμειναν στους 8 πόντους, καταλαμβάνοντας την 11η θέση του πίνακα.