Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 «άνοιξαν» στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και μαζί τους ξεκινά ο γνωστός ετήσιος μαραθώνιος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Με αυστηρές προθεσμίες, καμία ανακοίνωση για παράταση και σημαντικά αυξημένα πρόστιμα σε όσους αργήσουν, η έγκαιρη πληρωμή γίνεται πλέον μονόδρομος. Η ΑΑΔΕ δίνει δύο εύκολους δρόμους εξόφλησης, με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet, όμως η ουσία παραμένει η ίδια… οι οδηγοί καλούνται να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με διπλάσια ποσά από την 1η Μαρτίου και μετά.

Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες για κάθε περίπτωση και πώς να δηλώσετε πληρωμή τελών με τον μήνα για οχήματα που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε όλο το 2026.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς TAXISnet

1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πληρωμή με κωδικούς TAXISnet

Η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ προσφέρει:

Ψηφιακή ακινησία ή κυκλοφορία οχήματος χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Κατέβασμα ειδοποιητηρίου και βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Πληρωμή τελών με τον μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet και η διαδικασία περιλαμβάνει:

Πληροφορίες για τα οχήματά σας Κωδικούς πληρωμής ετήσιων και αναλογικών τελών Εξαγωγή κωδικών σε Excel για πολλά οχήματα Λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος

Mobile banking και QR Code

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR Code και RF, για γρήγορη και ασφαλή πληρωμή:

Σκανάροντάς το, μπορείτε να πληρώσετε μέσω mobile banking χωρίς να πληκτρολογήσετε ποσό ή κωδικό.

Ιδανικό για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο αλλά χρησιμοποιούν τα ATM ή e-banking.

Αν διαθέτεις πιστωτική κάρτα πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Για παράδειγμα, αν τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 100 ευρώ, η πληρωμή μετά την 1η Μαρτίου θα φτάσει τα 200 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ ανεξαρτήτως του ποσού των τελών.

Τα τέλη βασίζονται στον κυβισμό του κινητήρα, στις εκπομπές CO₂, και στην ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν το 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της ίδιας πλατφόρμας έως τις 31 Δεκεμβρίου και να αποφύγουν την πληρωμή.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης πληρωμής για την αποφυγή σημαντικών οικονομικών επιβαρύνσεων.