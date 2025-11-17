Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Αν δεν θέλετε να μπείτε με κωδικούς TAXISnet, μην ανησυχείτε, μπορείτε να τα κατεβάσετε και να πληρώσετε το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Για παράδειγμα, αν τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 100 ευρώ, η πληρωμή μετά την 1η Μαρτίου θα φτάσει τα 200 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ ανεξαρτήτως του ποσού των τελών.

Τα τέλη βασίζονται στον κυβισμό του κινητήρα, στις εκπομπές CO₂, και στην ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν το 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της ίδιας πλατφόρμας έως τις 31 Δεκεμβρίου και να αποφύγουν την πληρωμή.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης πληρωμής για την αποφυγή σημαντικών οικονομικών επιβαρύνσεων.