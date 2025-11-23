Διαστάσεις θρίλερ δίνει στην υπόθεση της ανεύρεση πτώματος πριν από λίγες ημέρες στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου, ο εντοπισμός ενός ακόμη νεκρού άνδρα το απόγευμα της Κυριακής (23/11) μέσα στο κανάλι και πάλι.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή, εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό. Αφού ανέσυραν και μετέφεραν τη σορό στη στεριά, αυτή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια.