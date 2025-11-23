Δεν κατάλαβε καν τι και πώς έγινε, ο 84χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που το βράδυ της Παρασκευής (21/11) σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του και σκότωσε μία 75χρονη, που εκείνη την ώρα περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της, όπως παραδέχθηκε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Στις 6:15 το απόγευμα της Παρασκευής ο 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου έσπειρε τον τρόμο στο Παγκράτι, καθώς εκτός του ότι προσέκρουσε πάνω σε οχήματα, παρέσυρε μία γυναίκα. Η 75χρονη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 84χρονος δράστης συνελήφθη, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», λέει πως ούτε κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα, αλλά ούτε και θυμάται. «Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς αν ήξερε την 75χρονη, απάντησε: «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ, αλλά δεν αισθανόμουνα καλά». Σε ερώτηση αν το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, απάντησε καταφατικά.