Ανείπωτη είναι η τραγωδία που εξελίχθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκράτι, καθώς εκτός από το ότι χάθηκε η ζωή μιας 75χρονης, μαζί της καταστράφηκε και η ζωή της 32χρονης ΑμεΑ κόρης της, για την οποία ήταν ο μόνος δικός της άνθρωπος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 18:15 στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεπτοπολέμου, όταν ο 84χρονος οδηγός ξεκίνησε την τρελή πορεία του οχήματός του. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, παραβίασε το STOP, συγκρούστηκε με όχημα που είχε προτεραιότητα, δυστυχώς όμως δεν σταμάτησε.

«Την ώρα που πήγε να πάρει το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του, έκανε ελιγμούς. Προσπάθησε να το βγάλει και χτύπησε το μπροστινό και το πίσω αυτοκίνητο. Αντί να βγει και να κάνει μία δήλωση, προσπάθησε να ξεφύγει. Εγώ από το μπαλκόνι άκουσα μια βόμβα να πέφτει. Είχε διαλυθεί το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και μια γυναίκα να βγαίνει έξω απ’ το αυτοκίνητο και να τραβάει τα μαλλιά της», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο πέρασμά του παρέσυρε μια 75χρονη, που εκείνη την ώρα διέσχιζε το δρόμο μαζί με την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της. Ο οδηγός του αυτοκινήτου σαν να μην καταλαβαίνει το κακό που έχει προξενήσει, συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα και προσκρούει σε άλλα τέσσερα σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο επικρατεί πανικός. «Εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει θύμα, αυτό είναι το πιο τραγικό. Και ξαφνικά ένας κύριος εδώ από τη γειτονιά, κατάλαβε ότι το θύμα ήτανε κάτω από το αυτοκίνητο. Έχουμε όλοι σοκαριστεί με αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε η αυτόπτης μάρτυρας.

«Η μαμά μου, η μαμά μου! Πού είναι η μαμά μου;»

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της. Η 32χρονη ΑμεΑ που είδε μπροστά στα μάτια της τη μητέρα της να ξεψυχά, έχει μεταφερθεί με εντολή εισαγγελέα στο Αιγινήτειο, όπου φιλοξενείται προσωρινά, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν έχει κανέναν άλλο συγγενή στον κόσμο.

«Βλέπω και την κόρη της κυρίας, η οποία είναι ΑμεΑ και φώναζε: “Η μαμά μου, η μαμά μου! Πού είναι η μαμά μου;». “Κορίτσι μου ηρέμησε”, προσπαθούσαμε να την ηρεμήσουμε. Εμείς δεν ξέραμε όμως, ότι υπάρχει θύμα και λέγαμε, η μαμά της κάπου θα είναι, αλλά τελικά ήταν το θύμα. Έχει πεθάνει ο σύζυγός της εδώ και τρία–τέσσερα χρόνια και δεν έχει κανέναν το κορίτσι», είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 84χρονος δράστης συνελήφθη, όπως και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου με το οποίο τράκαρε, όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σοκαριστικά τροχαία με ηλικιωμένους πίσω από το τιμόνι

Όπως διαπιστώνεται, το τελευταίο διάστημα ολοένα και πιο συχνά είναι τα τροχαία στα οποία πίσω από το τιμόνι βρίσκονται οδηγοί προχωρημένης ηλικίας. Στις 5 Φεβρουαρίου μια 88χρονη οδηγός στο Νέο Ψυχικό έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε να χτυπήσει δύο μοτοσικλέτες. Ο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν.

Τον περασμένο Μάρτιο ένα νιόπαντρο ζευγάρι έχασε με φριχτό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν μόλις 32 και 31 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αγροτικό που οδηγούσε 82χρονος βγήκε από παράδρομο και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των θυμάτων πλαγιομετωπικά. Το άτυχο ζευγάρι εκτοξεύτηκε από τη μηχανή μετά τη σύγκρουση με το αγροτικό. Τα κράνη που φορούσαν, δεν στάθηκαν αρκετά για να σώσουν τις ζωές τους.

Τον περασμένο Αύγουστο μια 80χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο έπεσε σε μαντρότοιχο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μία 89χρονη και μια 92χρονη, οι οποίες τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Τα πολλαπλά περιστατικά εγείρουν το ερώτημα, τι συμβαίνει με τις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ανθρώπους άνω των 80 ετών. Ο Νίκος Γρέντζελος, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Δυτικής Αττικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Σχολών Οδήγησης, είπε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»:

«Ένας ηλικιωμένος για να ανανεώσει το δίπλωμά του, όταν φτάσει τα 65, περνά από παθολόγο και οφθαλμίατρο και ανανεώνει για τρία χρόνια, αυτό συνεχίζεται μέχρι τα 80. Εκεί περνά από τέσσερις γιατρούς και μπορεί να ανανεώσει έως 2 χρόνια. Οι γιατροί έχουν δικαίωμα να απορρίψουν κάποιον, να περιορίσουν τα χρόνια και μπορούμε να βάλουμε παραμέτρους, όπως το να μην οδηγεί νύχτα. Εμείς θεωρούμε σημαντικό, να συνδεθεί το ΑΜΚΑ με το υπουργείο Μεταφορών, ώστε να περνάνε αυτόματα τα στοιχεία».