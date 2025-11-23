Καθημερινά τείνουν να γίνουν τα επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων, ενώ μεγαλύτερο σοκ προκαλούν οι συμπλοκές μεταξύ κοριτσιών, με ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο από τέτοιο επεισόδιο να έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό έχει καταγραφεί η άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο μεταξύ δύο κοριτσιών, τα οποία ανταλλάσσουν γροθιές, κλωτσιές και βρισιές χωρίς προφανή λόγο μπροστά σε άλλους μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν αμέτοχοι. Όχι μόνο δεν προσπαθούν να τις χωρίσουν, αλλά σιγοντάρουν και προτρέπουν σε συνέχιση του καυγά. Τα πάντα καταγράφονται στα κινητά. Κάποιος ακούγεται να φωνάζει «έσπασαν τα γυαλιά της», όμως οι δύο ανήλικες συνεχίζουν το ξύλο.

Γυναίκες – νταήδες

Όλο και περισσότερα είναι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών, που συμπεριφέρονται σαν αρχηγοί συμμορίας. Τσακώνονται με το παραμικρό, απειλούν, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, συχνά έχοντας πάνω τους μαχαίρια και σουγιάδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περισσότερα περιστατικά ανήλικης βίας και ιδιαίτερα ανάμεσα σε κορίτσια, ξεκινούν από μία παρεξήγηση και μέσω ραντεβού καταλήγουν σε ομαδικό ξυλοδαρμό έξω από τα σχολεία. Τα βίντεο που διακινούνται στα κινητά των ανηλίκων, προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς όλο και αυξάνονται.