Ένας άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23/11) στην Σκιάθο να οδηγεί μεθυσμένος το αυτοκίνητό του στον πεζόδρομο της Χώρας του νησιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του υπό την επήρεια μέθης, να έχει παρασύρει δημοτική μπάρα και να έχει εισέλθει σε πεζόδρομο κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας έτσι κίνδυνο για λοιπούς χρήστες της οδού και πεζούς.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο συλληφθείς τυγχάνει κάτοχος κυνηγετικού όπλου, του οποίου η σχετική άδεια κατοχής έχει λήξει.