Σφοδρή ήταν η κακοκαιρία στη Σκιάθο, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων ακόμη και στην περιφερειακή οδό.

Ποιες περιοχές επλήγησαν περισσότερο

Οι πιο πληγείσες περιοχές είναι:

Βασιλιάς (κοντά στο ξενοδοχείο Κασσάνδρα)

Αχλαδιές

Κολιός

Αγία Παρασκευή

Στον Πλατανιά, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ρέμα υπερχειλίζει και ενώνεται με το οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων σχεδόν αδύνατη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στην Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών, σε περιοχές όπως Αχλαδιές, Βρωμολίμνος, Κολιός, Αγία Παρασκευή, Πλατανιάς και Τρούλος. Η χρήση συμβατικών Ι.Χ. συνιστάται να αποφεύγεται, καθώς αρκετοί δρόμοι παραμένουν δυσπρόσιτοι.

Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει προς το παρόν βατός χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Όπως φαίνεται, η κακοκαιρία εξασθενεί σταδιακά.