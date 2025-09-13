Ένοχος για την κατηγορία της απειλής και της ελαφρά σωματικής βλάβης σε βάρος ενός 29χρονου στην Σκιάθο, κρίθηκε από δικαστήριο του Βόλου ένας 45χρονος.

Ο 45χρονος ήρθε σε αντιπαράθεση στις 28 Αυγούστου με τον νεαρό, ενώ στο εδώλιο κάθισαν και ο 29χρονος, αλλά και οι γονείς του, μετά από μήνυση του άντρα. Αφορμή για το επεισόδιο της 28ης Αυγούστου, όπως αναφέρει το e-thessalia.gr, στάθηκε η παρενόχληση που φέρεται να ασκούσε ο 45χρονος σε νεαρή. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε, ότι είχαν σχέση για περίπου έναν χρόνο, ενώ η 25χρονη ότι απλώς βγήκαν δύο ραντεβού. Η παρενόχληση που φέρεται να ασκούσε ο 45χρονος στην κοπέλα, έφερε την αντιπαράθεση με τον σύντροφό της και τον 29χρονο, με τον οποίο είναι παιδικοί φίλοι.

Στο δικαστήριο, εκτός από τον 29χρονο, κατέθεσαν η 25χρονη κοπέλα και ο 30χρονος σύντροφός της. Η νεαρή υποστήριξε, ότι αν και έχουν περάσει τρία χρόνια, ο 45χρονος εξακολουθούσε να την παρενοχλεί στο κατάστημα που εργάζεται. Ο 29χρονος, με τον οποίο γνωρίζονται από παιδιά και ο 30χρονος σύντροφός της πριν λίγους μήνες του ζήτησαν να μην ενοχλεί την 25χρονη, ενώ ο σύντροφός της κατήγγειλε, ότι μια μέρα μετά ο κατηγορούμενος τον χτύπησε και μάλιστα έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του.

Χειρονομίες και… μαρσαρίσματα

Στην απολογία του ο 45χρονος υποστήριξε, ότι την Πέμπτη 28 Αυγούστου το πρωί καθόταν σε καφετέρια, όταν εμφανίστηκε ο 29χρονος με τη μηχανή του και τον κοίταξε προκλητικά, ενώ μαρσάριζε. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Ο επιχειρηματίας τον ακολούθησε με το μηχανάκι του και του ζήτησε να μιλήσουν, ενώ τον σκούντησε -όπως είπε- στο κράνος για να φύγουν. Όταν επέστρεψε στην καφετέρια, η μητέρα του 29χρονου τον πλησίασε και άρχισε να τον απειλεί, αποκαλώντας τον «αλήτη», ενώ ακολούθως τον απείλησε και ο πατέρας του.

Από την πλευρά του ο 29χρονος κατέθεσε, ότι βρέθηκε στο σημείο για να αφήσει έναν φίλο του, όταν ο 45χρονος του έκανε νόημα, ότι «έρχεται η ώρα σου» και έκανε μία απρεπή χειρονομία με το δάχτυλό του. Πήγαν προς το παλιό λιμάνι μαζί κι εκεί ο 45χρονος τον χτύπησε με το αριστερό του χέρι στο πρόσωπο.

Η μητέρα του νεαρού που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε τράπεζα και είδε τι έγινε, κατέθεσε ότι πήγε στην καφετέρια να βρει τον 45χρονο και ως μάνα που αγανάκτησε βλέποντας να χτυπούν το παιδί της, τον εξύβρισε. Υποστήριξε πως ο 45χρονος είχε απειλήσει και στο παρελθόν. Στη συνέχεια, στο σημείο πήγε και ο πατέρας του 29χρονου, που τον απείλησε, ότι θα του περάσει χειροπέδες και του ζήτησε να περιμένει γιατί είχε καλέσει την Αστυνομία.

Η καταδίκη

Η Εισαγγελέας ανέφερε, ότι η έκθεση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου βεβαιώνει, ότι ο 29χρονος είχε ερυθρότητα στο μάγουλο από το χτύπημα και πρότεινε να κριθεί ο 45χρονος ένοχος για ελαφρά σωματική βλάβη. Επέκρινε τον 45χρονο για τη συμπεριφορά του, λέγοντας ότι στην ηλικία του δεν μπορεί να ανταγωνίζεται έναν 29χρονο και τον χαρακτήρισε «ψευτόμαγκα».

Τελικά ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης και απειλής. Για την πρώτη πράξη του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή και για τη δεύτερη πράξη χρηματική ποινή 300 ευρώ, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Όσον αφορά τον 29χρονο και την οικογένειά του, απαλλάχτηκαν όλων των κατηγοριών.