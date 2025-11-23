Η παρατεταμένη κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες σε Κέρκυρα και Ήπειρο, καθώς συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα πρόσβασης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην Κέρκυρα παρά το γεγονός ότι γίνεται κάποια προσπάθεια αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς ο καιρός ανοίγει για λίγο και στη συνέχεια επανέρχονται οι βροχές. Παρότι έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα χώματα και οι λάσπες, το έδαφος παραμένει ασταθές. Σε σπίτια που βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία, το υπέδαφος έχει διαβρωθεί, δημιουργώντας κινδύνους.

O Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews πως: πρόκειται για «δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, ρεύματος, προσπελασιμότητας και βέβαια το πιο σημαντικό, επικινδυνότητας για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα χωριά».

«Επιχειρούμε όλα τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, Δήμου, Περιφέρειας, ΕΜΑΚ. Όλοι μας είμαστε συνεχώς, για να προφυλάξουμε και ζωές ανθρώπων από ατυχήματα», τόνισε.

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη στην Κέρκυρα! Στις 21/11/2025, στις 03:30 π.μ., η ομάδα μας κινητοποιήθηκε άμεσα για άντληση υδάτων μέσα σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την Κέρκυρα. Οι δρόμοι είχαν κλείσει από φερτά υλικά,… pic.twitter.com/VvYR5C3CAf — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 23, 2025

«Όλα τα σχολεία και όλες οι λειτουργίες πολιτιστικών κέντρων, δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο», είπε.

Πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Kατά το corfutvnews.gr, η κατάσταση στην Κασσιόπη παραμένει δύσκολη, όπου ειδικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο τελευταία 24ωρα έγιναν πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική για την παροχή βοήθειας, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων σε όλη την βόρεια Κέρκυρα, ενώ ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, στο νησί έγιναν πολλές κατολισθήσεις, με ολόκληρες πλαγιές να υποχωρούν και να καταπλακώνουν σπίτια, που καλύφθηκαν από τόνους λάσπης ενώ η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα του νησιού.

Σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπως προέκυψε και μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Προβλήματα και στην Ήπειρο

Στα Ιωάννινα, παρότι σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με χθες, το νερό παραμένει, δημιουργώντας εικόνα λίμνης μέσα στα χωράφια.

Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες μέσα στα χωράφια. Ο παράλληλος δρόμος της Εγνατίας είχε χθες πλημμυρίσει, αλλά σήμερα το νερό έχει απομακρυνθεί.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, πολλά και σοβαρά παραμένουν τα ανοιχτά μέτωπα που άφησε η κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα. Οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και μαζί οι καταπτώσεις και οι κατολισθήσεις σε πολλά σημεία και οικισμούς.

Νέο σημαντικό πρόβλημα καταγράφηκε στην 3η Επαρχιακή Οδό, στο ρέμα Παρδάλη, στο Παλαιοχώρι, όπου σημειώθηκε καθίζηση, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από το Παλαιοχώρι προς Συρράκο, Καλαρρύτες και Ματσούκι. Η πρόσβαση προς τα παραπάνω χωριά θα γίνεται μέσω Πραμάντων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω των συνεχιζόμενων κατολισθήσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Φωτογραφίες: APOHXOS.GR / EUROKINISSI