Οι Ινδικές Σιδηροδρομικές Γραμμές δήλωσαν ότι θα λάβουν μέτρα μετά από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει μια γυναίκα να ετοιμάζει στιγμιαία νουντλς και τσάι σε έναν ηλεκτρικό βραστήρα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο.

Το βίντεο, που γυρίστηκε από την ίδια τη γυναίκα και είναι στα Μαράτι – μια γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στη δυτική ινδική πολιτεία Μαχαράστρα – δείχνει μια δημοφιλή μάρκα στιγμιαίων νουντλς, να βράζει μέσα στον βραστήρα, ενώ δίπλα της βρίσκεται ένα φλιτζάνι τσάι.

Η γυναίκα λέει στους θεατές ότι έχει δώσει ένα «έτοιμο πρωινό» στον επιβάτη δίπλα της και προσθέτει: «Θέλω να πω ότι δεν έχω καν διακοπές εδώ. Η κουζίνα μου εξακολουθεί να λειτουργεί». Η γυναίκα ισχυρίζεται επίσης ότι είχε ήδη φτιάξει τσάι για περίπου 15 άτομα στον ίδιο βραστήρα.

Is this train travel hack to cook food in train is okay? Is this legal? pic.twitter.com/tuxj9qsoHv — Woke Eminent (@WokePandemic) November 20, 2025

Το τρένο στο οποίο ταξίδευε δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι πρίζες που υπάρχουν στα ινδικά τρένα προορίζονται συνήθως για συσκευές χαμηλής ισχύος, όπως φορτιστές τηλεφώνων, και όχι για συσκευές μαγειρικής.

Το βίντεο προκάλεσε ευρεία κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να κατηγορούν τη γυναίκα ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων επιβατών. Αρκετοί επισήμαναν ότι η άντληση υψηλής ισχύος από τις πρίζες της καμπίνας θα μπορούσε να υπερφορτώσει τα κυκλώματα ή να προκαλέσει σπινθήρες, δημιουργώντας πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Action is being initiated against the channel and the person concerned. Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited. It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also. May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv — Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2025

Η Central Railways – μία από τις ζώνες των Ινδικών Σιδηροδρόμων που είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες στο Μαχαράστρα και τις γειτονικές περιοχές – δήλωσε ότι ξεκίνησε διαδικασίες ως απάντηση στο βίντεο.

«Έχουν κινηθεί διαδικασίες κατά του καναλιού και του εν λόγω ατόμου», έγραψε η ζώνη στο X, πρώην Twitter.

Προειδοποίησε ότι η χρήση ηλεκτρικών βραστήρων στο τρένο απαγορεύεται, διότι «μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές και να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους άλλους επιβάτες. Μπορεί επίσης να προκαλέσει διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και δυσλειτουργία του κλιματισμού και άλλων ηλεκτρονικών θυρών στο τρένο».

Πηγή: Indepedent