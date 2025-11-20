Η Μις Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού διαγωνισμού βραδινών φορεμάτων του διαγωνισμού Μις Υφήλιος 2025 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με φορείο, αλλά έκτοτε επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα χωρίς κατάγματα.

Το περιστατικό συνέβη στις 19 Νοεμβρίου, όταν η Χένρι περπατούσε στην πασαρέλα με ένα πορτοκαλί φόρεμα και ψηλά τακούνια. Στο βίντεο, φαίνεται να ποζάρει μπροστά στη σκηνή πριν ξαφνικά πέσει από την άκρη της πλατφόρμας και… εξαφανιστεί.

Η βοήθεια έφτασε γρήγορα και η 28χρονη γιατρός και μοντέλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Paolo Rangsit για ιατρική εξέταση. Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει αρκετούς ανθρώπους να βοηθούν τη βασίλισσα ομορφιάς και να την τοποθετούν σε φορείο.

Παρά το περιστατικό, η εκδήλωση συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.

Πηγή: ndtv.com