Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ο πρόεδρος του διαγωνισμού Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, μετά τον σάλο που προκάλεσε η συμπεριφορά του απέναντι στη Μις Μεξικό, την οποία αποκάλεσε «χαζή» μπροστά σε κοινό και κάμερες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ταϊλάνδη, όπου διεξάγεται φέτος ο διεθνής διαγωνισμός. Ο Nawat, σε μια στιγμή έντασης, φέρεται να επέπληττε τις διαγωνιζόμενες για τη στάση τους απέναντι στον οργανισμό. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε όταν στράφηκε προς τη Fatima Bosch, τη Μις Μεξικό, ζητώντας της να σηκωθεί όρθια και την αποκάλεσε «χαζή» επειδή –όπως υποστήριξε– δεν συνεργάστηκε με την παραγωγή και δεν δημοσίευσε διαφημιστικό υλικό για τη χώρα.

«Αν ακολουθήσεις την εντολή του δικού σου διευθυντή, είσαι χαζή. Δεν σου έδωσα την ευκαιρία να μιλήσεις. Ακόμα μιλάω! Ακόμα μιλάω!», ακούγεται να λέει σε βίντεο.

Η προσβολή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με χρήστες και θαυμαστές του θεσμού να ζητούν εξηγήσεις. Ο ίδιος, λίγες ώρες αργότερα, εμφανίστηκε δακρυσμένος σε βίντεο, δηλώνοντας ότι λυπάται βαθιά για τη συμπεριφορά του και ότι «ποτέ δεν είχε πρόθεση να προσβάλει καμία διαγωνιζόμενη».

🚨 MISS UNIVERSE MELTDOWN – DIRECTOR CALLS MISS MEXICO “DUMBHEAD,” TRIGGERS MASS WALKOUT The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a “dumbhead” then tried to flex his power when she spoke up: “I didn’t give you opportunity to talk. I’m still… pic.twitter.com/x62oN2znBI — HustleBitch (@HustleBitch_) November 5, 2025

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», δικαιολογήθηκε ο διευθυντής της Miss Universe Ταϊλάνδης ενώ δίπλα του ένας άνδρας κρατούσε χαρτομάντιλα για να τον βοηθήσει.